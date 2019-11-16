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СБУ направила в суд дело о хищения денег из «Пивденкомбанка»

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СБУ направила в суд дело о хищения денег из «Пивденкомбанка»

Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт о хищении $38 млн топ-менеджментом ПАО «КБ «Пивденкомбанк», сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

«Следствие, которое ведется под процессуальным руководством Генпрокуратуры, обоснованно видит в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении.

Так, во время досудебного следствия СБУ установила, что руководство банка разработало механизм присвоения средств учреждения.

«В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах „Пивденкомбанка“ в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними. После невозврата кредита, через противоправные действия топ-менеджмента „Пивденкомбанка“, закладные $38 млн были списаны в пользу иностранного банка», — отметили в СБУ.

Как сообщалось, в рамках уголовного производства, которое расследуется Главным следственным управлением СБУ, 26 сентября ответственных должностных лиц ПАО «КБ «Пивденкомбанк» уведомили о подозрении в завладении денежными средствами в сумме более $38 млн.

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«По версии следствия, вышеуказанные должностные лица подписали соглашения поручительства по обязательствам (кредитам) оффшорных компаний, а также выполнили эти соглашения путем списания в свою пользу денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах в банковском учреждении в Республике Австрия. Таким образом, они подозреваются в завладении денежными средствами в сумме более $38 млн», — говорится в обнародованной в среду информации.

Сотрудники банка были уведомлены в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Имущество подозреваемых арестовано по решению суда.

СБУ, Пивденкомбанк
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