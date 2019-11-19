Арестом главы Укрэксимбанка Коломойский помогает Януковичу и Курченко вернуть деньги и медиа-активы, - эксперт

Глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук считает, что арест председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко, возможно, был инициирован Игорем Коломойским по просьбе из Кремля.

«Чтобы Игорь Валерьевич экономил на российской электроэнергии, похоже, в Кремле Коломойского попросили не только публично склонить Украину к дружбе с Россией, о чем он сказав в интервью «Нью-Йорк Таймс», но и помочь Януковичу и Курченко получить конфискованные и арестованные деньги и медиа-активы. А вы знаете, какие чудеса творят СМИ, если они в правильных руках (того же Коломойского). И хотя УМХ в полуживом состоянии, там одних радиостанций столько, что правильными новостями о мире и светлом будущем можно бомбить всю Украину. Плюс деньги вернут», - считает эксперт.

Кушнирук отметил, что на след Коломойского указывает личность прокурора ГПУ, который инициировал арест банкира – Константина Кулика. Он уже распространил в СМИ информацию о том, что Гриценко был арестован и обвинен в пособничестве легализации грязных денег Януковича и помог кому-то вывести из-под ареста некие активы какого-то медиа-холдинга.

«Нетрудно догадаться, что речь идет о УМХ и Сергее Курченко, который, будучи кошельком Януковича, взял в Укрэксимбанке кредит на покупку этого холдинга. Ведь только УМХ связан с Януковичем и только этот холдинг находится под арестом. Но дело в том, что этот кредит по решению суда взыскан с процентами. Так что государственный банк не просто не пострадал, но и заработал», - сказал Кушнирук.

Он также добавил, что Гриценко возглавил банк после того, как Курченко и Янукович сбежали из Украины и не принимал решение о выдаче кредита на покупку УМХ, но при этом добился его возврата госбанку.

«Кулик – фигура фееричная», - сказал Кушнирук.

Напомним, что прокурор давно связан с Коломойским, которого несколько раз лично посещал в Израиле. Кулик бывал гостем канала 1+1 и помогал вести информационные атаки против Петра Порошенко. Он также был фигурантом уголовного дела НАБУ за незаконное обогащение и стал объектом журналистского расследования программы журналиста Дениса Бигуса, в которой утверждается, что Кулик не только получил две дорогие квартиры в элитном доме в Киеве, но и незаконно пристраивает на крыше этого дома дополнительную жилплощадь. Наконец, газета «Нью-Йорк Таймс» отметила Кулика как одного из исполнителей дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. А генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что дни Кулика в ГПУ сочтены.

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Кушнирук предполагает, что арест Гриценко, а также главы Райффайзен Банка Александра Писарука был одобрен президентом Владимиром Зеленским: «Его не испугал даже приезд миссии МВФ, которая точно спросит: а что это у вас банкиров сажают? Но наш выдающийся деятель современности здесь как бы ни при чем. Вот только не кажется ли, что разведение сил на Донбассе зашло слишком зашло далеко?»