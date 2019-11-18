Главе Укрэксимбанка назначили залог в 3 млн грн

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога в размере 1,561 тыс. прожиточного минимума для работоспособных лиц, или 2,999 млн грн без содержания под стражей.

Как передает «Интерфакс-Украина» из зала суда в понедельник, на внесение указанной суммы суд отвел пять дней.

Прокурор просил более строгие меры: взятие Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, задержали главу Укрэксимбанка Гриценко.

Гриценко был назначен на должность главы правления Укрэксимбанка в августе 2014 года.