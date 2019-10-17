Войти
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
дружба народов
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать Зеленского
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком
инициатива
В Кабмине хотят сделать «Укрпошту» квазибанком

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

RSS

The New York Times: Прокурор Кулик стоит за клеветой на Байденов

510
The New York Times: Прокурор Кулик стоит за клеветой на Байденов

Украинские прокуроры в частном порядке продолжают подпитывать «Украинагейт», который в последнее время в США растет как на дрожжах. Вот и сейчас в центре украинского скандала в США оказался действующий прокурор Константин Кулик, который пытается пристроить досье на сына экс-вице-президента США Хантера Байдена и был уже замечен с ним в Вене в компании группы адвокатов Джулиани-Фирташа. Об этом говорится в материале The New York Times.

«Когда украинский прокурор Константин Кулик составил семистраничное досье на английском языке, в котором обвинил сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена в коррупции, он помог разжечь политическую бурю, которая привела к инициированию импичмента и расследования действий Президента Трампа. Но даже несмотря на то, что он открывая дело о коррупции, связанное с работой Хантера Байдена в Совете директоров крупной украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, сам Кулик находился под подозрением», — говорится в редакционном материале NYT.

Журналисты издания пишут, что Кулик «был трижды обвинен в коррупции и обвинен в возбуждении уголовных дел по политическим мотивам против своих оппонентов. В украинской форме проверки безопасности Кулик признал, что имел связи с военачальником на востоке Украины, обвиняемым в работе на российские спецслужбы. Тем не менее, ничто из этого, в том числе дело, связанное с Байденом, не повредило карьере Кулика, который остается главой департамента Генеральной прокуратуры Украины и при новом президенте Владимире Зеленском. Пока для всех большой вопрос, почему новый генеральный прокурор Рябошапка продолжает сотрудничать с Куликом. Экс-генпрокурору Юрию Луценко уже предъявили обвинения, в том числе и из-за злоупотребления служебным положением и неофициальным связям с Джулиани в связи с подыгрыванием в будущих американских выборах.

Но продолжающееся присутствие Кулика во власти иллюстрирует смешение политики и уголовного правосудия в Украине, где расследования обычно используются в качестве политического оружия или для «смазывания» деловых интересов богатых инсайдеров. И распространение его досье в Вашингтоне показывает, как эта тактика проникла в американскую политику.

По данным NYT, досье Кулика оживило не только дело Байдена. Семистраничный документ, который он составил и распространил в США, обвинил американских дипломатов в сокрытии преступлений, совершенных Байденом, — ложной теории, сыгравшей роль в отзыве американского посла в Украине Мари Йованович.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о том, что Федеральные прокуроры Манхэттена (Нью-Йорк, США) расследуют лоббизм личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Украине. Следователей интересует, как связан Джулиани с отставкой посла США в Украине Мари Йованович, а также — с расследованием в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Дело президентского адвоката тесно связано с арестом двух американских бизнесменов славянского происхождения, Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Их арестовали на прошлой неделе, предъявив обвинения в финансировании избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах. Бизнесмены якобы передавали деньги одному из конгрессменов, который лоббировал их интересы в деле об отстранении Йованович.

Сын экс-вице-президента США Джо Байдена, Хантер, категорически отрицает свою причастность к любым нарушениям законодательства иностранных государств. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News. Хантер Байден утверждает, что его отец не имел никакого отношения к местам его работы, а все разговоры об этом не более, чем политические манипуляции.

Напомним, обвинения на адрес Хантера Байдена начали появляться на фоне обострения президентской предвыборной борьбы в США, где основные конкуренты Дональд Трамп и Джо Байден. Мировые СМИ считают, что Трамп использует дезинформацию по сыну Байдена в подготовке к выборам.

Юрий Луценко, Константин Кулик, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016