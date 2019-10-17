The New York Times: Прокурор Кулик стоит за клеветой на Байденов

Украинские прокуроры в частном порядке продолжают подпитывать «Украинагейт», который в последнее время в США растет как на дрожжах. Вот и сейчас в центре украинского скандала в США оказался действующий прокурор Константин Кулик, который пытается пристроить досье на сына экс-вице-президента США Хантера Байдена и был уже замечен с ним в Вене в компании группы адвокатов Джулиани-Фирташа. Об этом говорится в материале The New York Times.

«Когда украинский прокурор Константин Кулик составил семистраничное досье на английском языке, в котором обвинил сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена в коррупции, он помог разжечь политическую бурю, которая привела к инициированию импичмента и расследования действий Президента Трампа. Но даже несмотря на то, что он открывая дело о коррупции, связанное с работой Хантера Байдена в Совете директоров крупной украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, сам Кулик находился под подозрением», — говорится в редакционном материале NYT.

Журналисты издания пишут, что Кулик «был трижды обвинен в коррупции и обвинен в возбуждении уголовных дел по политическим мотивам против своих оппонентов. В украинской форме проверки безопасности Кулик признал, что имел связи с военачальником на востоке Украины, обвиняемым в работе на российские спецслужбы. Тем не менее, ничто из этого, в том числе дело, связанное с Байденом, не повредило карьере Кулика, который остается главой департамента Генеральной прокуратуры Украины и при новом президенте Владимире Зеленском. Пока для всех большой вопрос, почему новый генеральный прокурор Рябошапка продолжает сотрудничать с Куликом. Экс-генпрокурору Юрию Луценко уже предъявили обвинения, в том числе и из-за злоупотребления служебным положением и неофициальным связям с Джулиани в связи с подыгрыванием в будущих американских выборах.

Но продолжающееся присутствие Кулика во власти иллюстрирует смешение политики и уголовного правосудия в Украине, где расследования обычно используются в качестве политического оружия или для «смазывания» деловых интересов богатых инсайдеров. И распространение его досье в Вашингтоне показывает, как эта тактика проникла в американскую политику.

По данным NYT, досье Кулика оживило не только дело Байдена. Семистраничный документ, который он составил и распространил в США, обвинил американских дипломатов в сокрытии преступлений, совершенных Байденом, — ложной теории, сыгравшей роль в отзыве американского посла в Украине Мари Йованович.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о том, что Федеральные прокуроры Манхэттена (Нью-Йорк, США) расследуют лоббизм личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Украине. Следователей интересует, как связан Джулиани с отставкой посла США в Украине Мари Йованович, а также — с расследованием в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Дело президентского адвоката тесно связано с арестом двух американских бизнесменов славянского происхождения, Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Их арестовали на прошлой неделе, предъявив обвинения в финансировании избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах. Бизнесмены якобы передавали деньги одному из конгрессменов, который лоббировал их интересы в деле об отстранении Йованович.

Сын экс-вице-президента США Джо Байдена, Хантер, категорически отрицает свою причастность к любым нарушениям законодательства иностранных государств. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News. Хантер Байден утверждает, что его отец не имел никакого отношения к местам его работы, а все разговоры об этом не более, чем политические манипуляции.

Напомним, обвинения на адрес Хантера Байдена начали появляться на фоне обострения президентской предвыборной борьбы в США, где основные конкуренты Дональд Трамп и Джо Байден. Мировые СМИ считают, что Трамп использует дезинформацию по сыну Байдена в подготовке к выборам.