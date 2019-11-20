В Украине сегодня туман и пока без морозов

В большинстве областей Украины 20 ноября будет туман, температура днем 2-7° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«20 ноября облачно, но без осадков. Утром в большинстве областей туман. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 7-12°, на Закарпатье до 15°», — отмечается в сообщении.

В Киеве и области 20 ноября облачно. Днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 5-7°, по области 2-7°.