В Украине сегодня туман и пока без морозов

В большинстве областей Украины 20 ноября будет туман, температура днем 2-7° тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«20 ноября облачно, но без осадков. Утром в большинстве областей туман. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 7-12°, на Закарпатье до 15°», — отмечается в сообщении.
В Киеве и области 20 ноября облачно. Днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 5-7°, по области 2-7°.
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