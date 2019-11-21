В РФ официально признали, что «Северный поток – 2» не заработает в срок

Газопровод «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

«В середине следующего года», — сказал он, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод «Северный поток — 2», пережает ТАСС.

Козак не уточнил, в каком месяце это может произойти.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал журналистам, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

На сегодняшний день «Северный поток — 2» построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ — конец 2019 года.