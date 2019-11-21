Чешскому ж/д оператору разрешили запустить поезда из Праги до границы с Украиной

Польша разрешила частному чешскому железнодорожному оператору Leo Express с 11 декабря 2019 года запустить регулярные рейсы из Праги (Чехия) через Катовице, Краков, Перемышль (все — Польша) до польско-украинской границы Медыка.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Администрации железнодорожного транспорта Польши, разрешение выдано на пять лет — до 10 декабря 2024 года — и предусматривает возможность выполнения рейсов четырех пар поездов ежедневно.
На территории Польши перевозчик получил право останавливать свои поезда в 17 пунктах.
Ранее сообщалось, чешский оператор ж/д и автобусных пассажирских перевозок RegioJet планирует запустить с июня 2020 года железнодорожное сообщение между Украиной и Чехией.
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