В Чехии столкнулись два поезда, есть погибшие и пострадавшие

Два пассажирских поезда столкнулись в среду у села Милавче в районе города Домажлице на западе Чехии. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщил журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.

«У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда, — отметил он. — Согласно предварительной информации, около 50 человек получили ранения».

Два человека погибли, семеро получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии, уточнил позднее представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар. «Есть еще 31 раненый, но их состояние не вызывает беспокойства у медиков», — добавил он.

На место ЧП выехал вице-премьер, глава Минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек.