Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 26 ноября 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 11 копеек - до 24,0538 грн за доллар против 24,1643 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4784 грн против 26,7208 грн накануне.