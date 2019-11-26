На завершение реконструкции Гостиного двора в Киеве нужно пол миллиарда

Стоимость завершения работ по реконструкции Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве составляет около 500 млн грн, решение об источнике финансирования и функциях объекта необходимо принять на общественных слушаниях.
«Фонд госимущества завершил возвращение Гостиного двора в государственную собственность. Мы считаем, он ни в коем случае не может быть приватизирован. Его дальнейшая судьба должна быть определена киевлянами и их уполномоченными представителями», — сказал глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко на брифинге во вторник, передает Интерафакс-Украина.
В частности, должно быть принято решение относительно источника финансирования восстановления объекта, отметил Сенниченко.
«По моим предварительным подсчетам, завершение реконструкции Гостиного двора составит около 500 млн грн. Нужно принять решение — финансировать это из бюджета Киева, или за счет инвестора», — добавил он.
Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности Леонид Антоненко также отметил возможность проведения конкурса для выбора инвестора реконструкции Гостиного двора с предоставлением ему в дальнейшем льготных условий аренды, в соответствии с недавно принятым законом об аренде гос- и коммунального имущества.
По словам главы ФГИ, в ближайшее время необходимо законсервировать здание, чтобы приостановить его дальнейшее разрушение.
«Важно сделать дискуссию системной и провести ее в турбо-режиме, потому что здание разрушается. Необходимо как можно быстрее разработать проект консервации или накрытия, так как приближается зима», — заключил он.
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