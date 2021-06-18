Войти
В Украине повысили заработную плату медикам
официально
В Украине повысили заработную плату медикам
Путин заявил, что Байден отличается от его образа в СМИ
дружба народов
Путин заявил, что Байден отличается от его образа в СМИ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

«Гостиный двор» в Киеве передают в сферу управления Минкультуры

306
«Гостиный двор» в Киеве передают в сферу управления Минкультуры

Фонд государственного имущества Украины передает «Гостиный двор» в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Наконец Фонд государственного имущества Украины передает „Гостиный двор“ в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня», — написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Читайте также: Для въезда в Египет нужно будет предъявить тест ПЦР на COVID-19 с QR-кодом

По его словам, после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

Минкультуры, Гостиный двор
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 июня 2021
Четверг, 17 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Почему Потураев запел арию «Промокашки» из «Места встречи»

Автору этих строк довелось познакомиться с Потураевым, когда что при Януковиче молодой политик делал карьеру в организации Партии регионов. Да-да, в региональной организации ПР в Днепропетровске, под началом Александра Вилкула и Евгения Удода. А ровно на следующий день после победы революции Потураев осознал, что на самом деле он «патриот Украины» и вышел на Майдан.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Как бы форуму «Украина 30» не превратиться в унылый райком конца 80-х

Президентские форумы «Украина 30», безусловно, благое дело. Правда, мне это напоминает съезды райкомов КПСС конца 80-х. Когда с трибуны звучат правильные слова, аплодисменты, переходящие в овацию, зал рукоплещет «в едином порыве»… Только никто в эту говорильню уже не верит.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Украинскую «подмену понятий» заметили в Брюсселе

Форумы «Украина 30» - интересный формат. Но, если, по сути, то от Зеленского и других участников звучат тезисы, слабо соответствующие тому, что власть делает на самом деле. Например, недавний форум «Украина 30. Экология». С трибуны звучали правильные слова. Жаль, что на практике мы видим совсем другое.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016