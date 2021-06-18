«Гостиный двор» в Киеве передают в сферу управления Минкультуры

Фонд государственного имущества Украины передает «Гостиный двор» в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Наконец Фонд государственного имущества Украины передает „Гостиный двор“ в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня», — написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.