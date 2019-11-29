Нацбанк начал снижать курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 29 ноября, ослабил официальный курс гривны на пять копеек – до 24,0356 гривны за доллар против 23,9844 гривны за доллар в четверг.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4512 грн против 26,4044 грн накануне.