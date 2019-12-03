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Рожкова пожаловалась, что ей напугали дочь и соседей

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Рожкова пожаловалась, что ей напугали дочь и соседей

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что «к давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей».

Об этом она написала в Facebook.

«Не знаю, как начинался сегодня ваш день, а мой начался с того, что я не смогла отправить дочь в школу. Причина — на рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег с НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с обидами возле моего дома», — сообщила Рожкова.

По ее словам, в понедельник в поселке под Киевом, где живет глава НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, которые стоят возле стен НБУ, с громкоговорителями и акустической системой.

Рожкова добавила, что вечером в Киеве к подъезду дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1+1».

«Давление на должностных лиц НБУ в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось. Потом они через подконтрольное медиа продолжали создавать нам образ „коррупционного гнезда“, которое надо разогнать. После этого начались заказные митинги возле нашей работы. Три недели держимся и слушаем оскорбления в наш адрес. А теперь они пришли к нам домой», — подчеркнула первый заместитель главы НБУ.

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«То есть террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать», — добавила она.

Напомним, ранее Правление Национального банка в открытом обращении жаловалось на давление со стороны Коломойского.

НБУ, Игорь Коломойский, Екатерина Рожкова
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