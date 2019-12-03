Пристайко в Лондоне придумал новое слово

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время переговоров на полях встречи лидеров стран НАТО в Лондоне надеется на помощь союзников в урегулировании конфликта на Донбассе.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на интервью телеканалу Sky News в Лондоне
«Я даже придумал слово — Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь, мы посмотрим, надеемся на это», — заявил дипломат.
Пристайко объяснил, что президент Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку формат встречи лидеров не предусматривает приглашение стран-партнёров.
«Мы не приглашены, потому что мы пока не являемся членом НАТО. Хочу напомнить, что мы вообще стараемся стать частью НАТО много лет, и несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. Об этом я хочу напомнить лидерам», — сказал министр.
Пристайко примет участие в конференции NATO Engages, которая будет проходить параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря.
Он также должен принять участие в панели под названием «От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО» вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским министром иностранных дел.
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