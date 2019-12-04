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Программа кредитов под 5-9% заработает с 1 февраля, заявки уже можно подавать

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Программа кредитов под 5-9% заработает с 1 февраля, заявки уже можно подавать

Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, заработает с 1 февраля 2020 года, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Ее суть очень проста — стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь. Первый этап — доступное кредитование», — написал Гончарук на своей странице в Facebook в среду вечером.

По его словам, предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентных пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых — для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов, подчеркнул премьер.

«Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес — только то, что работает минимум 12 месяцев», — рассказал Гончарук.

Глава правительства отметил, что кредиты можно брать в любой сфере деятельности, упомянув энергетику, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги, подчеркнув, что «каждый украинец имеет право на поддержку от государства».

«Заявки будут приниматься уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке: http://smeprogram.guf.gov.ua/... Больше информации уже скоро!», — написал Гончарук.

После публикации поста премьера в Facebook на анонсированном сайте число заявок на участие в программе от действующих предприятий достигло 67, от желающих начать бизнес — 53.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой государственной программы «Возвращайся и оставайся».

«Дорогие украинцы, во время своей инаугурации я говорил о том, что нас украинцев во всем мире 65 миллионов, и вы очень нужны нашему государству, ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы и те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует уехать из Украины, остались», — сказал он в видеообращении, опубликованном во вторник на его странице в Facebook.

кредитование, Алексей Гончарук
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Среда, 4 декабря 2019
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