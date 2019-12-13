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Есть все основания привлечь Кличко к ответственности по делу УкрБуда, - эксперт

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Есть все основания привлечь Кличко к ответственности по делу УкрБуда, - эксперт

В процессе расследования уголовного дела в отношении экс-президента компании УкрБуд Максима Микитася есть большая вероятность выйти на руководство Киева, и, в частности на мэра столицы Виталия Кличко. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«Думаю, что в рамках расследования уголовного дела в отношении Микитася мы можем узнать очень много подробностей его взаимоотношений с местной властью, о выигранных тендерах в столице и так далее. Но это политический вопрос, а не юридический. Если у руководства страны будет желание привлечь Кличко к ответственности, все основания есть. Если же просто намекнут Кличко, чтобы он был послушным, то никаких проблем у местной власти в ближайшие 5-6 лет не будет», — отметил юрист.

Он также прокомментировал информацию о том, что Максим Микитась не конечный бенефициар аферы, что к ней причастен «теневой мэр» Киева Вадим Столар и что из денег УкрБуда финансировали «сетку» для Порошенко.

«Действительно, исходя из той информации, которая сейчас есть, можно сделать вывод о том, что деньги УкрБуда направлялись на финансирование предвыборной компании Порошенко. Однако, как я уже говорил, расследовать подобное дело можно только при наличии политической воли. К сожалению, правоохранительные органы у нас не являются независимыми — как руководство страны решит, так они и будут расследовать. Но если будет желание расследовать и связать аферу со Столаром и Порошенко, это можно сделать», — полагает эксперт.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации «Укрбуд» будет решена и эти объекты достроит компания «Киевгорстрой».

«Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. В настоящее время, на вечер (12 декабря — Ред.) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет, и на себя взял обязательства «Киевгорстрой», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.

В то же время, президент не уточнил, из каких именно денег будут покрыта недостача тех миллиардов гривен, которые, по данным СМИ, были выведены из компании УкрБуд.

Виталий Кличко, Укрбуд, Ростислав Кравец, Максим Микитась, Вадим Столар
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