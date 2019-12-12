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Из законопроекта о невозвращении Приватбанка исчезла согласованная с МВФ правка

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Из законопроекта о невозвращении Приватбанка исчезла согласованная с МВФ правка

В законопроект, имеющий целью невозврата Приватбанка Коломойскому, не попала согласованная с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности собстенников других системных банков, выведенных с рынка.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Отмечается, что в настоящее время срок ликвидации банка ограничивается 5 годами, после чего предъявить какие-то претензии его экс-владельцам уже нельзя.

«После окончания срока ликвидации банка исчезает юридическое лицо, он исключается из реестров, поэтому успешность исков к владельцам таких банков фактически равна нулю», — отмечает издание.

«В законопроект, призванный не допустить возвращение Приватбанка бывшим владельцам, была добавлена правка о том, что Фонд гарантирования вкладов физлиц может продолжать ликвидацию системных банков, начатое до вступления в силу этого закона, руководствуясь его нормами.

Предложенная в первоначальном варианте поправка давала возможность судиться с ними „до победного конца“, но в процессе согласования проекта, эта норма куда-то исчезла», — говорится в материале.

 

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По данным источников «Зеркала недели», Кабмин официально согласовал эту поправку, но в проекте, который оставил КМУ и был направлен в парламент, ее уже нет.

«Зеркало недели» отмечает, что владельцы «ВиЭйБи Банка» Бахматюк и «Дельта Банка» Лагун могут избежать ответственности за доведение до неплатежеспособности системных банков.

Ликвидация «ВиЭйБи Банка» заканчивается в марте 2020 года, «Дельта Банка» — в октябре 2020 года.

МВФ, ПриватБанк, Николай Лагун, Олег Бахматюк
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Четверг, 12 декабря 2019
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