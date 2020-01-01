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По украинской ГТС пошел первый газ в рамках нового контракта с «Газпромом»

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По украинской ГТС пошел первый газ в рамках нового контракта с «Газпромом»

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), которое с 1 января 2020 года стало новым оператором украинской газотранспортной системы вместо «Укртрансгаза», заявило о продолжении транзита российского газа согласно новому соглашению между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», который пришел на смену предыдущему 10-летнему контракту.

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме», — говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook в среду.

Как сообщалось, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга «Нафтогаза Украины», новым оператором ГТС является ООО «ОГТСУ». Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.

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Заключенный в 2009 году транзитный контракт с «Газпромом» истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на организацию транспортировки, и транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Они предполагают транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

транзит газа
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