«Нафтогаз» не в восторге от своего включения в транзитные соглашения по газу

НАК «Нафтогаз Украины» не в восторге от включения компании в транзитные соглашения с «Газпромом», но это является элементом компромисса с украинской стороны, сообщил глава НАК Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

«С точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа, мы еще полностью не достигли европейского законодательства. Об этом неплохо осведомлен Газпром, об этом часто говорил и сам Нафтогаз. Газпром не готов был брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски на себя взял Нафтогаз, фактически выступая буфером между Газпромом и Украиной», — сказал он.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — добавил глава НАК.

Коболев отметил, что для Украины крайне важным является в ближайшее время закончить реформу газового сектора, в частности, решить проблему несанкционированных отборов газа со стороны ряда участников рынка, крупнейшими из которых являются газсбыты и предприятия тепловой энергетики.

Как сообщалось, в соответствии с подписанным 20 декабря в Минске межправительственным протоколом Украина-РФ-Еврокомиссия, на протяжении 27-30 декабря было реализовано пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписанием транзитного соглашения на пять лет (2020 год — 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы — по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В «транзитной» части пакета документов подписаны межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и «Газпромом», а также договор между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на организацию транспортировки, и транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ.