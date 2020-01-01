В Украине выросла минимальная зарплата

Минимальная заработная плата в Украине повысилась на 13,2% до 4723 грн.
В частности, согласно вступившему 1 января в силу закону «О Государственном бюджете на 2020 год» минимальная месячная заработная плата установлена на уровне 4 723 грн. (в почасовом эквиваленте — 28,31 грн). В 2019 году она составляла 4 173 грн.
Кроме того, на 174 грн повышен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц и с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен.
Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 января составляет 1 779 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2 218 гривен; для трудоспособных лиц — 2 102 гривны; для лиц, утративших трудоспособность — 1 638 гривен.
Госбюджет также предусматривает, что с 1 января уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц — 25%, для детей — 85%, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью — 100% соответствующего прожиточного минимума.
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