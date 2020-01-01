Президент призвал украинцев в 2020 году ежедневно быть единой страной

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в 2020 году быть единой страной ежедневно. Об этом он заявил в своем новогоднем видеообращении. Во время новогоднего поздравления Зеленский несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.
«В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны», — сказал глава государства. Зеленский отметил, что Украина в новом году должна стать «процветающей страной, в которой нет войны, и которая вернула своих людей и свои территории».
По словам Зеленского, обычно в своих новогодних обращениях президенты многих стран рассказывают о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и «других малопонятных терминах». В качестве альтернативы президент попросил украинцев «ответить самим себе на важный вопрос: кто я?». «В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки „патриот“, „малоросс“, „ватник“ или „бандеровец“. Там написано: „Гражданин Украины“, у которого есть права и обязанности», — отметил он.
Зеленский также напомнил о единстве украинцев в радости от возвращения украинских моряков и режиссера Олега Сенцова, переданных Киеву пленных. «Когда вернулись наши моряки и пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины», — сказал президент.
В конце своей речи Зеленский пожелал согражданам в 2020 году уважать друг друга, быть здоровыми, а также иметь много поводов для улыбок. «Давайте помнить, что любить Украину — означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!», — заключил он.
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