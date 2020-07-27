Зарплаты бюджетникам планируют повысить на треть

Минэкономики предлагает Кабмину повысить зарплаты бюджетникам примерно на треть. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на сайт Федерации профсоюзов Украины.
В пояснительной записке объясняется, что необходимость повышения возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты в три этапа.
Так, с осени предлагается повысить ставку работника первого тарифного разряда с 2 102 гривен до 2 225 гривен. С 1 января 2021 года предлагает повысить ставку работника первого тарифного разряда до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен. Таким образом, минимальная зарплата и ставка бюджетников вырастут на 37,6%.
Как сообщалось, Кабмин запланировал на текущий и 2021 год три этапа повышение минимальной зарплаты. Первый этап — с 1 сентября минимальная заработная плата в Украине повысится до 5000 гривен (+277 грн или 5,9%). С 1 января 2021 она составит 6000 гривен (+20%), а с 1 июля 2021 — 6500 (+8,3%).
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