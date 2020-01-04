Президента Каталонии отстранили от должности

Избирательный совет Испании отстранил главу регионального правительства Каталонии Кима Торру из состава регионального парламента, что несет за собой потерю президентской должности. Об этом сообщает Reuters.
Соответствующее решение было принято избирательным советом Испании 3 января. Уставом автономии Каталония определяет, что глава правительства региона должен быть одновременно и законодателем в региональных собраниях.
Ранее в декабре Высший суд Каталонии запретил Торре занимать государственные должности в течение 18 месяцев за отказ удалить сепаратистскую символику из общественных зданий во время избирательной кампании.
Напомним, в конце октября глава регионального правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости проведения нового референдума за независимость региона в течение следующих двух лет. В Каталонии планируют провести новый референдум до 2021 года.
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