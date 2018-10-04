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Глава Каталонии отравил копии письма для премьера Испании мировым лидерам

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Глава Каталонии отравил копии письма для премьера Испании мировым лидерам

Глава правительства Каталонии Ким Торра, добивающийся от испанского премьера Педро Санчеса признать право на самоопределение автономного сообщества, написал ему письмо, копии послания были направлены более сорока мировым лидерам. Письмо оказалось в распоряжении издания El Periodico.

В письме, написанном еще на прошлой неделе, но обнародованном только сейчас, Торра сообщает о «росте общественной поддержки независимости Каталонии», что, по его мнению, было продемонстрировано на митинге 11 сентября (Национальный день Каталонии). Тогда в акции, по данным барселонской городской гвардии, приняли участие миллион человек.
Торра утверждает, что у каталонского правительства есть «необходимый народный мандат» для того, чтобы работать над «строительством независимой республики», но что его главная цель в краткосрочной перспективе — освобождение политиков, которые находятся в заключении в связи с обвинениями, связанными с проведением незаконного референдума о независимости в прошлом году.

В случае обвинительных приговоров, по мнению Торры, «народное требование независимой республики будет подавляющим». Он также призывает Санчеса предложить прокурору снять обвинения в отношении каталонских политиков или хотя бы позволить им находиться на свободе до суда. Ранее испанские власти неоднократно заявляли, что в стране действует принцип разделения властей и они не могут вмешиваться в судебный процесс.

Торра также пишет, что правительство Каталонии готово вести переговоры с Мадридом. «Я неоднократно давал понять, что каталонское политическое руководство готово принять участие в диалоге, проводимом при посредничестве с вашим правительством в попытке предотвратить эскалацию в нынешнем кризисе и достичь урегулирования каталонского вопроса при помощи переговоров», — заявляет Торра.

По мнению главы женералитета, «разрыв не является непреодолимым». Каталонская сторона, пишет Торра, не выдвигает требование «обеспечения немедленной независимости от Испании». «Наша цель переговоров простая: гарантировать уважение воли большинства каталонского народа, выраженной демократическим путем, через обязательный к исполнению с точки зрения закона свободный и справедливый референдум, в котором обе стороны согласятся подчиниться результатам», — пишет глава женералитета.

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Напомним, что первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину референдума о независимости, в автономном сообществе произошли беспорядки.

В референдуме 1 октября 2017 года приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

 

Каталония, Ким Торра
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