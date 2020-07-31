Глава Черновицкого облсовета был отстранен от должности еще на два месяца

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специальной антикоррупционной прокуратуры и продлил отстранение от должности главе Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна еще на два месяца. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 180 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Таким образом, срок отстранения будет действовать до 29 сентября 2020 года. Кроме того, следственный судья ВАКС продлил процессуальные обязанности Мунтяну. В частности, прибывать за каждым требованием к детективу, прокурора и суда; уведомлять об изменении своего места жительства и места работы.
Кроме того, он должен воздерживаться от общения со вторым подозреваемым по делу и определенными в постановлении свидетелями; сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Срок действия обязанностей продлен до 28 сентября 2020 года.
Напомним, Мунтяну сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от местного предпринимателя 4 февраля 2020 года. По данным следствия, он требовал от одного из предпринимателей 400 тысяч долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса «Брусника». Однако затем они договорились на 180 тысячах.
Позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен, которые сам Мунтян и внес за себя.
Также ранее сообщалось, что ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров, устранив Мунтяна от должности.
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