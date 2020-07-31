Войти
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
официально
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
Трамп не хочет защищать Германию от России
дружба народов
Трамп не хочет защищать Германию от России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Глава Черновицкого облсовета был отстранен от должности еще на два месяца

143
Глава Черновицкого облсовета был отстранен от должности еще на два месяца

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специальной антикоррупционной прокуратуры и продлил отстранение от должности главе Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна еще на два месяца. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 180 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Таким образом, срок отстранения будет действовать до 29 сентября 2020 года. Кроме того, следственный судья ВАКС продлил процессуальные обязанности Мунтяну. В частности, прибывать за каждым требованием к детективу, прокурора и суда; уведомлять об изменении своего места жительства и места работы.

Читайте также: Платежный баланс во II квартале сведен с рекордным профицитом

Кроме того, он должен воздерживаться от общения со вторым подозреваемым по делу и определенными в постановлении свидетелями; сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Срок действия обязанностей продлен до 28 сентября 2020 года.

Читайте также: Суд продлил запрет бизнесмену Альперину выезжать за границу

Напомним, Мунтяну сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от местного предпринимателя 4 февраля 2020 года. По данным следствия, он требовал от одного из предпринимателей 400 тысяч долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса «Брусника». Однако затем они договорились на 180 тысячах.

Позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен, которые сам Мунтян и внес за себя.

Также ранее сообщалось, что ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров, устранив Мунтяна от должности.

отстранение, САП, Иван Мунтян
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 31 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016