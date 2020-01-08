Мининфраструктуры обнародовало список экипажа самолета МАУ, потерпевшего крушение в Тегеране

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало в Facebook список экипажа потерпевшего крушение в Тегеране самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).
По его данным, в частности, это Владимир Гапоненко (командир экипажа), Сергей Хоменко, (второй пилот). Алексей Наумкин (инструктор), а также бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валения Овчарук и Юлия Сологуб.
В Мининфраструктуры выразили соболезнование семьям и близким погибших.
Ранее сообщалось, что погибли 11 граждан Украины — девять членов экипажа и два пассажира.
Пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров — представителей различных стран мира и девять членов экипажа. Все они погибли.
Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.
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