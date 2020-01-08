Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов МАУ

Госавиаслужба проведет внеплановые проверки безопасности полетов авиакомпании «МАУ», сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ», — написал он в «Телеграмм-канале» в среду.

Гончарук уточнил, что в состав группы для помощи в поисковой операции вошли, в частности, пять представителей Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, один представитель Госавиаслужбы и три представителя авиакомпании «МАУ».