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Иран угрожает уничтожить Израиль и Арабские Эмираты в случае нападения на страну

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Иран угрожает уничтожить Израиль и Арабские Эмираты в случае нападения на страну

После того, как по приказу Президента США Дональда Трампа был убит иранский генерал-майор Касем Сулеймани, Иран пригрозил атаками на Израиль(Хайфа) и Объединенные Арабские Эмираты, если США нанесут ответный удар. Об этом передает «Washingtonexaminer».

В частности, речь идет о второй волне ракетных ударов по американским военным базам в Ираке. Их обстрел стал местью Ирана за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани, который погиб в ходе атаки США на аэропорт Багдада.

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«Иран предупреждает, что в случае возмездия за две волны атак, которые они предприняли, их третья волна уничтожит Дубай и Хайфу», — написал глава твиттерского бюро NBC News Али Арузи в Твиттере.

«Иран угрожает массовой эскалацией, чтобы атаковать больше баз в Ираке, Израиле и Дубаях» ,- пишет главный корреспондент NBC Ричард Энгель.

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Иран взял на себя ответственность за атаки в заявлении:

«Отважные солдаты аэрокосмического подразделения IRGC начали успешную атаку десятками баллистическими ракетами на военную базу Аль-Асад во имя мученика генерала Кассема Сулеймани».

ОАЭ, Иран, Израиль, авиаудары
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