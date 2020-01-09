Во Франции впервые будут судить экс-президента за коррупцию

Бывший президент Франции Николя Саркози 5 октября предстанет перед судом по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на суд Парижа.

«Николя Саркози 5 октября станет первым экс-президентом Франции, который предстанет перед судом по обвинению в коррупции, в рамках дела его обвиняют в попытке получить секретную информацию от судьи», — говорится в сообщении.

Судебный процесс продлится до 22 октября.

Как отмечается, это будет первое судебное разбирательство по следственным делам против Саркози, который был президентом с 2007 по 2012 год.

64-летнего экс-президента обвиняют в попытке получить через своего адвоката Тьерри Херцога секретную информацию от судьи Гилберта Азиберта в 2014 году о другом деле, которое с тех пор было прекращено. А судье якобы была предложена помощь в получении должности в Монако.

В июне прошлого года апелляционные судьи отклонили иск Саркози, Херцога и Азиберта против иска о коррупции и влиянии на торговлю. Херцога и Азиберта также будут судить — за нарушение профессиональной тайны. Все трое подозреваемых отказались от комментариев.

После того, как Саркози проиграл президентские выборы Франсуа Олланду и ушел со своего поста в Социалистической партии, он боролся с целым рядом обвинений в коррупции и финансировании избирательных кампаний, которые, впрочем, он отвергает. В октябре прошлого года суд постановил, что экс-президент должен предстать перед судом за незаконное финансирование своей президентской кампании в 2012 году — обвинение, за которое он рискует получить 1 год тюремного заключения и штраф.

Прокуроры утверждают, что Саркози потратил почти 43 миллиона евро (40 миллионов долларов) на свою неудачную заявку на переизбрание в 2012 году — почти в два раза больше юридического лимита в 22,5 миллиона евро — с использованием поддельных счетов. Саркози заявил, что ему не было известно о мошенничестве со стороны руководителей пиар-компании Bygmalion, которые являются одними из 13 преследуемых по делу.

Саркози также предъявили обвинение в том, что он принял миллионы евро от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи на свою первую президентскую кампанию в 2007 году.

Саркози ушел из политической жизни после того, как потерпел поражение в первом туре выборов в 2016 году.

В обвинительном заключении по делу о коррупции прокуратура сравнила действия Саркози с действиями «бывалого преступника» и подвергла критике тактику его адвокатов, которая, по её словам, «парализовала» расследование.