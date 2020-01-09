Во Франции впервые будут судить экс-президента за коррупцию

Бывший президент Франции Николя Саркози 5 октября предстанет перед судом по обвинению в коррупции.
Об этом сообщает France24 со ссылкой на суд Парижа.
«Николя Саркози 5 октября станет первым экс-президентом Франции, который предстанет перед судом по обвинению в коррупции, в рамках дела его обвиняют в попытке получить секретную информацию от судьи», — говорится в сообщении.
Судебный процесс продлится до 22 октября.
Как отмечается, это будет первое судебное разбирательство по следственным делам против Саркози, который был президентом с 2007 по 2012 год.
64-летнего экс-президента обвиняют в попытке получить через своего адвоката Тьерри Херцога секретную информацию от судьи Гилберта Азиберта в 2014 году о другом деле, которое с тех пор было прекращено. А судье якобы была предложена помощь в получении должности в Монако.
В июне прошлого года апелляционные судьи отклонили иск Саркози, Херцога и Азиберта против иска о коррупции и влиянии на торговлю. Херцога и Азиберта также будут судить — за нарушение профессиональной тайны. Все трое подозреваемых отказались от комментариев.
После того, как Саркози проиграл президентские выборы Франсуа Олланду и ушел со своего поста в Социалистической партии, он боролся с целым рядом обвинений в коррупции и финансировании избирательных кампаний, которые, впрочем, он отвергает. В октябре прошлого года суд постановил, что экс-президент должен предстать перед судом за незаконное финансирование своей президентской кампании в 2012 году — обвинение, за которое он рискует получить 1 год тюремного заключения и штраф.
Прокуроры утверждают, что Саркози потратил почти 43 миллиона евро (40 миллионов долларов) на свою неудачную заявку на переизбрание в 2012 году — почти в два раза больше юридического лимита в 22,5 миллиона евро — с использованием поддельных счетов. Саркози заявил, что ему не было известно о мошенничестве со стороны руководителей пиар-компании Bygmalion, которые являются одними из 13 преследуемых по делу.
Саркози также предъявили обвинение в том, что он принял миллионы евро от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи на свою первую президентскую кампанию в 2007 году.
Саркози ушел из политической жизни после того, как потерпел поражение в первом туре выборов в 2016 году.
В обвинительном заключении по делу о коррупции прокуратура сравнила действия Саркози с действиями «бывалого преступника» и подвергла критике тактику его адвокатов, которая, по её словам, «парализовала» расследование.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016