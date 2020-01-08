Канада готова помогать в расследовании катастрофы самолета под Тегераном

Правительство Канады готово работать со всеми своими международными партнерами для обеспечения тщательного расследования авиакатастрофы борта компании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном. Об этом в среду говорится в заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.
Отметим, что в результате крушения самолета погибли 63 канадских гражданина.
«Наше правительство продолжит тесное сотрудничество со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этой катастрофы и дать все ответы на вопросы канадцев», — сказал он.
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр транспорта страны Марк Гарно находятся в постоянном контакте с украинскими официальными лицами и другими международными партнерами страны.
Также Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Премьер сообщил, что для родственников открыта горячая линия. Кроме того, помощь им готовы оказать в канадском посольстве в Анкаре.
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