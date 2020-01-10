Украина и Британия обсудили сотрудничество после Brexit

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с послом Британии Мелиндой Симонс сотрудничество между странами после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Как сообщается, Гончарук и Симонс обсудили сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном после Brexit.
«Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского до Лондона. В декабре 2019 года мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января», — рассказал премьер.
Также во время встречи поднимался вопрос визового режима для граждан Украины. В частности, глава украинского правительства предложил выработать пути упрощения визовых условий для украинцев.
«Украина добилась либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это — болезненный вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем наработать пути либерализации соответствующих визовых условий», — заявил он.
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