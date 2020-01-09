Инфляция в 2019 году составила 4,1%

Уровень инфляции в Украине по итогам 2019 года сократился до 4,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В 2018 году инфляция в Украине составляла 9,8%, в 2017 году — 13,7%, в 2016 году — 12,4%, а в 2015 году — 43,3%. Цены в декабре 2019 года уменьшились на 0,2%. В частности, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия.

Указано, что размер инфляции в этом году оказался меньше целевого уровня, который установил Национальный банк (5%). В связи с этим Национальный банк Украины может существенно снизить размер учетной ставки во время своего следующего заседания, которое состоится в конце января 2020 года.

Всего в 2019 году продукты питания подорожали на 4,8%: больше всего подорожали фрукты — на 18,8%, хлеб — на 9,7%, сыр — на 7,7%. В то же время, яйца подешевели на 14,6%, а подсолнечное масло — на 1,4%. Алкогольные и табачные изделия за год подорожали на 13%, а одежда и обувь — наоборот подешевели — на 2,3%.

Отмечается, что коммунальные услуги подешевели на 1,9% в основном из-за уменьшения тарифов на газ — на 28,7%. При этом горячая вода и отопление подорожали на 14,4%, услуги водоснабжения и водоотведения — на 12,2-12,7%. При этом стоимость электроэнергии не изменилась.

Кроме того, бытовая техника в 2019 году подешевела в среднем на 0,2%, услуги транспорта — на 2,4%, отдых и культура — на 0,1%. В 2019 году подорожали услуги по охране здоровья — на 3,8%, стоимость связи выросла на 11,8%, а образования — на 13,5%. Отдых в отеле и средний чек в ресторане увеличились на 8,8%.