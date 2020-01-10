Зеленский создал делегацию для участия в сессии ассамблеи IRENA

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Соответствующий указ № 2/2020 от 9 января был обнародован на официальном сайте Главы государства, передает УНН.
«Образовать делегацию Украины для участия в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) (10-12 января 2020 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты)», — говорится в документе.
Так, делегацию возглавит министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. В состав делегации вошли также, в частности, директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Александра Козловская, а также посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез.
Как отмечает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в этом году на X сессии Ассамблеи ожидается более 1500 участников от более 160 стран мира, в частности: высокопоставленные чиновники, представители бизнеса, международных организаций и общественности.
Среди целей мероприятий IRENA — рассмотреть актуальные вопросы глобальной энергетической трансформации, активизацию усилий для развития «чистой» энергетики и ее влияние на устойчивое развитие общества.
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