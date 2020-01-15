В России ушло в отставку правительство

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом РФ предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с Кабинетом министров РФ.

«Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации», — отметил Медведев. По его словам, «эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет после обсуждения, — внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей».

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — заявил он.

Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе Кабинета министров — больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).