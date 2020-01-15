Рубль и фондовые индексы нервно отреагировали на отставку правительства РФ

Курс доллара по отношению к российскому рублю незначительно укрепился после объявления об отставке правительства РФ. В 16:27 мск (15:27 по Киеву), за минуту до того, как сообщения об отставке премьер-министра РФ Дмитрия Медведева появились на лентах информагентств, доллар торговался по 61,4 руб., а через две минуты после этого ставки достигли 61,7 руб. Затем он торговался на уровне 61,5–61,6 руб. за доллар.
При этом новости об отставке российского Кабмина привели к временному падению российских фондовых индексов. В 16:27 долларовый индекс РТС составлял 1604,71 пункта, а рублевый индекс Мосбиржи — 3129,5 пункта. После этого индексы продолжили снижаться, но около 16:45 прекратили падать, а к 16:55 они составляют 1593,7 и 3117,6 пункта соответственно.
Напомним, что Медведев ушел в отставку через несколько часов после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе послания Путин анонсировал изменения в Конституции, в частности закрепление роли Госсовета и изменение роли парламента. Медведев после отставки займет должность зампредседателя Совета безопасности.
Примерно к 17:20 по Москве и рубль, и индексы почти восстановили свои позиции. Первоначальная негативная реакция была связана с тем, что отставка правительства была неожиданной, полагают эксперты. Теперь для рынков основной вопрос — кто будет новым премьером. Пока такой информации нет, бизнес не понимает как реагировать.
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