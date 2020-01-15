За рынок земли проголосуют не раньше февраля

Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже сельскохозяйственных земель в феврале 2020 года.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук, сообщает Радио НВ.

«Я могу сказать, когда это [процесс запуска рынка земли, — ред.] может начаться — в феврале. Я пока не вижу сигналов, что мы будем рассматривать земельную реформу на этой неделе или на каких-то внеочередных заседаниях», — рассказала нардеп.

Кроме этого, Кравчук пожаловалась на «поправочный спам» по «земельного» законопроекту из-за более 4 тысяч предложенных к нему поправок. По ее словам, это делается с целью «затягивание времени».

Напомним, что еще 13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.