За рынок земли проголосуют не раньше февраля

Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже сельскохозяйственных земель в феврале 2020 года.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук, сообщает Радио НВ.
«Я могу сказать, когда это [процесс запуска рынка земли, — ред.] может начаться — в феврале. Я пока не вижу сигналов, что мы будем рассматривать земельную реформу на этой неделе или на каких-то внеочередных заседаниях», — рассказала нардеп.
Кроме этого, Кравчук пожаловалась на «поправочный спам» по «земельного» законопроекту из-за более 4 тысяч предложенных к нему поправок. По ее словам, это делается с целью «затягивание времени».
Напомним, что еще 13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016