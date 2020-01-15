Войти
Украина определила 3 новых участка для разведения сил на Донбассе
мирный процесс
Украина определила 3 новых участка для разведения сил на Донбассе
Путин заявил, что РФ обогнала все страны мира в сфере вооружений
соседи
Путин заявил, что РФ обогнала все страны мира в сфере вооружений

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

климат
RSS

2019 год стал одним из самых теплых в истории наблюдений

438
2019 год стал одним из самых теплых в истории наблюдений

Минувший год, запомнившийся летней жарой в ряде регионов планеты, стал вторым из самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом. В этом отношении он уступил только 2016 году, сообщила в среду в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

«Средняя глобальная температура в 2019 году.. была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1850-1900 годы», — отметила ВМО. Вместе с тем «2016 год остается самым теплым в истории наблюдений, что обусловлено очень сильным феноменом Эль-Ниньо, вызывающим потепление, и долгосрочным изменением климата».

По данным ВМО, средняя температура за последние пять лет (2015-2019) и за десятилетие (2010-2019) была самой высокой для любых пяти и десяти лет подряд за время метеонаблюдений. С 1980 года каждое десятилетие было теплее предыдущего, и эта тенденция, как ожидается, продолжится из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере, констатируют эксперты.

Читайте также: Украина — «черный лебедь» мировой политики

«Если продолжится эмиссия углекислого газа, как это происходит сейчас, то к концу нынешнего столетия температура вырастет на три-пять градусов Цельсия», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

климат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016