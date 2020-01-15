2019 год стал одним из самых теплых в истории наблюдений

Минувший год, запомнившийся летней жарой в ряде регионов планеты, стал вторым из самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом. В этом отношении он уступил только 2016 году, сообщила в среду в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
«Средняя глобальная температура в 2019 году.. была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1850-1900 годы», — отметила ВМО. Вместе с тем «2016 год остается самым теплым в истории наблюдений, что обусловлено очень сильным феноменом Эль-Ниньо, вызывающим потепление, и долгосрочным изменением климата».
По данным ВМО, средняя температура за последние пять лет (2015-2019) и за десятилетие (2010-2019) была самой высокой для любых пяти и десяти лет подряд за время метеонаблюдений. С 1980 года каждое десятилетие было теплее предыдущего, и эта тенденция, как ожидается, продолжится из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере, констатируют эксперты.
«Если продолжится эмиссия углекислого газа, как это происходит сейчас, то к концу нынешнего столетия температура вырастет на три-пять градусов Цельсия», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016