Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств — от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина — это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины — Ющенко, Порошенко, Зеленский.

Кажется, больше всех не повезло президенту Украины Зеленскому и его преемникам. Президент Зеленский явно не готовился всю свою жизнь стать президентом Украины и Украина не подозревала о его политическом будущем. Зеленский явно напуган и уже немного устал — не столько от хаотичной внутренней политики страны, сколько от международных сюрпризов — сегодня ты в Украине, а завтра ты неожиданно в Омане, а послезавтра в Москве. Соответственно, на очереди неприятные вопросы в Вашингтоне, — что ты делал в Омане или Москве? Кто такой Ермак? Зеленский растерян и не может ответить- у людей, задающих вопросы, нет чувства юмора... И так будет несколько лет подряд, пока он будет президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах в США в ноябре 2020 года — демократы или «новые республиканцы» или каково будет здоровье Путина.

Украине тоже не обойтись без мирового сообщества. Ее всегда будет преследовать «травма рождения» — она появилась не в результате сознательной, жертвенной, многолетней борьбы за свою независимость своей национальной элиты, а в результате скоропостижного распада СССР на основе исторической сделки (сговора) коммунистов и националистов Украины в 90-х годах и рождения криминально-олигархического капитализма. Тем более, что Украина, геополитически обречена раз и навсегда быть соседом нестабильной, огромной и агрессивной России, которая отчаянно не хочет оказаться в 21 веке и злится на соседей и весь мир. Больше всех достается Украине.

Поэтому Запад, прежде всего англо-саксонский мир, прекрасно понимает, что решив позитивно «проблему Украины», он найдет ключи к России, способ сотрудничать или обуздать меняющуюся Россию и огранить ее «германское или китайское» будущее в пользу стабильного мирового сообщества.