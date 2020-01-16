Нацбанк немного повысил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 16 января, укрепил официальный курс гривны на четыре копейки - до 23,9821 гривны за доллар против 24,0257 гривны за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,7269 грн против 26,6889 грн накануне.