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Как удивить вторую половинку на День Влюбленных? Лучшие идеи

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Как удивить вторую половинку на День Влюбленных? Лучшие идеи

День Влюбленных — это не обычный праздник. Его отмечают только вдвоем — с самым близким человеком. Именно поэтому хочется придумать что-то действительно удивительное. Заставить его или ее сердце биться чаще и сделать так, чтобы этот день запомнился надолго.

Мы решили с этим планом вам помочь. Подготовили оригинальные https://www.bodo.ua/podarki-na-14-fevralia/, которые способны удивить вашу вторую половинку.

Приготовьте необычное блюдо

Существует бородатая поговорка о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. На самом деле, одной лишь едой в отношениях сыт не будешь. Но и вкусная еда — тоже неплохое дополнение. При чем понравится оно не только мужчинам, но и женщинам.

Как можно преподнести необычное блюдо в этот праздник? Например, приготовьте завтрак в постель. Из простых вариантов — это могут быть тосты с разными дополнениями, блинчики или панкейки. Ароматный кофе или сок.

А можно порадовать любимого человека праздничным ужином. Например, одновременно простое и интересное блюдо: паста с морепродуктами или с томатным соусом. Уместными будут шоколадное или сырное фондю, просто нарезка сыров, сладости и фрукты.

Праздничная атмосфера в доме

Этот вариант подходит — если вы уже живете вместе. В таком случае вы наверняка захотите провести такой романтичный праздник только вдвоем. А где же еще спрятаться, если не в своем любовном гнездышке?

Чтобы украсить дом к такому празднику, вам обязательно понадобятся свечи — чем больше, тем лучше. Пусть электрическое освещение будет выключено по всему дому и с наступлением темноты комнаты полностью поглотит романтическая атмосфера.

Ароматические масла — хороший способ создать расслабляющую ауру. Если правильно подобрать масла и добавить немного в свечи — то они помогут снять усталость и головную боль, избавляют от напряжения. Подарят спокойствие, умиротворение и чувство уюта. Кроме масел — с этой задачей могут справиться и благовония, но некоторые люди не любят их запах, так что тут уж дело вкуса.

Если вы создаете уют в квартире для девушки, то лепестки роз по квартире — это всем известная классика. Их можно насыпать у входа в дом, добавить в ванную с пенкой, рассыпать на кровати.

Создайте уютное гнездышко в комнате, где будете проводить весь вечер. Возьмите побольше пледов и одеял, соберите все подушки — пусть вам будет максимально комфортно.

Подарите впечатления

Материальные подарки мало чем могут удивить. Но если вы все же решили выбраться праздновать вне дома — подумайте над вариантом подарка в виде сертификата на впечатление.

Можно провести вдвоем день — наслаждаясь массажем или походом в сауну, СПА-салон. Или же вовсе уехать на выходные из города в какое-то живописное место.

Любители активного отдыха — могут вместе пострелять из лука, научиться экстремальному вождению, пойти на картинг или в тир.

А гурманы — с радостью посетят дегустацию любимых напитков или блюд. Кроме того есть не один интересный мастер-класс, который можно посетить вдвоем. Это и те же кулинарные курсы для гурманов, и разные творческие занятия, и танцы. Остается только определить — как вашей паре будет интереснее провести этот день.

Способов удивить свою вторую половинку — намного больше, чем кажется на первый взгляд. Главное, не бояться отходить от концепции традиционных подарков и рисковать. Надеемся, что у вас это получится и вы найдете свой идеальный подарок на День Влюбленных.

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Четверг, 16 января 2020
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