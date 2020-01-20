Состояние 2 тысяч миллиардеров превысило накопления 60% населения планеты

Состояние 2153 миллиардеров мира превышает совокупные накопления 4,6 млрд беднейших жителей Земли (около 60% населения планеты). Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник международной конфедерацией благотворительных организаций Oxfam International накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе.

«Разрыв между богатыми и бедными невозможно преодолеть, не проводя целенаправленную политику борьбы с неравенством, но такие меры принимают лишь немногие правительства, — заявил глава индийского отделения Oxfam Амитабх Бехар, который будет принимать участие в работе открывающегося во вторник форума. — Далекая от совершенства мировая экономика наполняет карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет простых людей. Неудивительно, что они начинают задаваться вопросом о том, должны ли в мире вообще быть миллиардеры».

Согласно подсчетам Oxfam, в распоряжении 1% богатейших людей мира находится столько же денег, сколько у 89% беднейших (6,9 млрд человек), а 22 богатейших человека планеты распоряжаются большим количеством денежных средств, чем все женщины африканского континента. Кроме того, если бы богатейшие люди мира на протяжении 10 лет платили на 0,5% больше налогов, этого хватило бы, чтобы создать 117 млн новых рабочих мест в сферах образования и здравоохранения.

Авторы доклада обращают особое внимание на роль женщин, которые ежедневно выполняют в мире огромный объем неоплачиваемой работы, осуществляя уход за детьми и пожилыми людьми, выполняя домашние дела и занимаясь иной нерыночной деятельностью, зачастую покидая из-за этого рынок труда. Их вклад в мировую экономику оценивается в $10,8 трлн в год, что втрое больше объема мирового рынка информационных технологий.

Oxfam отмечает, что государства вкладывают недостаточно средств в социальные программы в то время, как население планеты увеличивается и стареет, и к 2030 году в мире будет уже 2,3 млрд человек, нуждающихся в уходе, — на 200 млн больше, чем в 2015 году. Значительную часть работы по обеспечению необходимого им ухода продолжат обеспечивать женщины (бесплатно или за минимальное вознаграждение).

«Связанный с неравенством кризис был создан государствами, и теперь они должны преодолеть его. Им надо увеличить инвестиции в инфраструктуру и социальные услуги, гарантировать, что корпорации и состоятельные лица будут передавать государству справедливую долю своего дохода в виде налогов, — отметил Бехар. — Должны быть приняты законы о компенсациях за огромный объем выполняемой женщинами и девочками работы по обеспечению ухода за другими. Законы, которые гарантируют, что люди, выполняющие едва ли не самую важную работу в нашем обществе, — уход за нашими родителями, детьми и самыми уязвимыми гражданами — будут получать за это плату в размере не меньше прожиточного минимума».