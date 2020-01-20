Зеленский пообещал двойное гражданство репатриантам из США

Власти работают над введением двойного гражданства для живущих в США выходцев из Украины, чтобы те имели возможность вернуться домой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Newsweek.
Он отметил, что Вашингтон — стратегический партнер нашей страны, и поблагодарил американские власти за поддержку, которую те оказывают Украине. Зеленский также выразил надежду, что все больше местных выпускников смогут учиться в американских университетах. «Мы рады за людей, которые едут и получают опыт, но мы также хотели бы, чтобы наша диаспора в США имела возможность вернуться домой, поэтому работаем над реформой двойного гражданства», — сказал Зеленский.
Президент уточнил, что сейчас многие выходцы из Украины стремятся работать в американских технологических компаниях. Он также напомнил, что страны сотрудничают в сфере космических разработок и ядерной энергии, и похвалил перспективы инвестиций в украинские нефть, газ и недвижимость.
Напомним, что в декабре глава украинской Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что власти решили узаконить двойное гражданство, поскольку Украина нуждается в росте численности населения для развития. Соколюк отметил, что власти будут считать людей гражданами только Украины, но не будут требовать отказаться от паспорта другой страны ради украинского.
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