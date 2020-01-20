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В Украину пришла китайская корпорация CRCC

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В Украину пришла китайская корпорация CRCC

АО «Укрзализныця» и крупнейшая государственная строительная компания в Китае China Railway Construction Corporation (CRCC) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в понедельник, от Украины меморандум подписали глава УЗ Евгений Кравцов и член правления Ремигиуш Пашкевич, от КНР — заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.

Согласно сообщению, министр инфраструктуры отметил, что подписание документа — важный этап сотрудничества для развития железнодорожного сообщения по направлению Украина-КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала страны в сообщении Европейский союз — Китай.

«Тот факт, что китайская корпорация решила открыть в Украине представительство и подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве свидетельствует о том, что экономическая ситуация в стране меняется, улучшается инвестиционный климат, крупнейшие иностранные технологические и производственные гиганты заинтересованы работать на украинском рынке», — цитирует пресс-служба Криклия.

По его словам, министерство рассчитывает перезапустить и активизировать участие Украины в проектах «Один пояс — один путь», что даст возможность в полной мере реализовать транзитный потенциал страны в континентальном грузовом товарном обороте.

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«Мы рассчитываем, что сотрудничество между „Укрзализныцей“ и CRCC позволит значительно улучшить состояние транспортной инфраструктуры. Стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации. В буквальном смысле стремимся привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет следовать 1,5 часа вместо семи-восьми», — добавил Криклий.

China Railway Construction Corporation занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае — тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и др.

Укрзалізниця, Мининфраструктуры, CRCC
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