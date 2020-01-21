США не отказываются от планов сменить власть в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.

«Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы — странами всего мира, чтобы добиться этого результата», — сказал он в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV.

Помпео отметил, что разработанная для смены венесуэльского режима стратегия «работает фундаментально», и США намерены продолжать действовать в том же направлении.

«То, что мы сделали, — это укрепили венесуэльский народ, мы ясно дали ему понять, что мир стоит на его стороне(...). Сегодня почти пять десятков стран признали Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, и мы ввели жесткие санкции против режима, что затрудняет нанесение им дальнейшего ущерба народу», — сказал Помпео.

По словам госсекретаря, «предстоит еще много работы», но США «продолжают работать над проектом».

«В конечном счете мы добьемся свободных и справедливых выборов нового президента, и тогда венесуэльский народ сможет получить более светлое, лучшее и процветающее будущее», — выразил уверенность глава американского госдепа.

В качестве подтверждения правильности выработанной Вашингтоном стратеги он вспомнил развал СССР.

«Я помню, как бывший госсекретарь США Бейкер говорил мне, что до падения Советского Союза никто не верил, что такая стратегия работает. А потом это сработало», — сказал Помпео.

В ответ на вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв президента Венесуэлы Николаса Мадуро о прямых переговорах между двумя странами, Помпео посоветовал главе режима «просто вести переговоры с собственным народом, народом, который он погубил».