США предложили Венесуэле обменять отмену санкций на временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

«Мы представляем новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле», — отметил шеф американской дипломатии.

По его словам, США предлагают учредить «государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения» президентских и парламентских выборов. В него войдут как представители венесуэльского лидера Николаса Мадуро, так и члены оппозиции.

При этом Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является «единственной исполнительной властью во время переходного периода».

В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана «все сохраняющиеся американские санкции будут отменены», добавил Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства включил в эти условия подтверждение со стороны иностранных наблюдателей проведения в Боливарианской Республике свободных и честных выборов, а также вывод иностранных сил безопасности.