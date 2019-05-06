Помпео считает, что Мадуро в любом случае лишится власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро уже не может управлять республикой, несмотря на то, что по-прежнему находится у власти. Такую точку зрения глава внешнеполитического ведомства озвучил в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Финляндию. Его высказывания размещены в понедельник на сайте Госдепартамента.
«Он (Мадуро — Ред.) все еще правит, но уже не может управлять страной, для венесуэльского народа ситуация продолжает ухудшаться. В то время как Мадуро удалось сохранить контроль над армией, многие военные отвернулись от него, в том числе высокопоставленный сотрудник разведки», — сказал Помпео.
По его мнению, Мадуро на прошлой неделе «был готов уйти со своего поста, но в конце концов решил не делать этого». «Он понимает, что время его пребывания у власти ограничено... Я не знаю, случится ли это на следующей неделе или через месяц, но жители Венесуэлы видят, что условия жизни становятся все хуже, а это означает, что он не может остаться у власти», — добавил госсекретарь.
Напомним, Вашингтон уже неоднократно заявлял, что Мадуро должен уйти в отставку, а в республике необходимо провести новые президентские выборы.
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