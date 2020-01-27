Приватбанк выставил на продажу резиденцию Брежнева

Приватбанк выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса в Днепре, в который входит здание, известное как резиденция генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом в понедельник сообщается в государственной системе электронных торгов арестованным имуществом «Сетам».
Согласно информации, аукцион состоится 4 февраля 2020 года. Стартовая цена — 97,946 млн гривен. Площадь выставленной на торги недвижимости, которая расположена в центре Днепра, составляет 5575,5 кв. метров.
Одно из зданий комплекса местные жители прозвали «Дом областных вождей». В нем на протяжении многих лет жил советский деятель Леонид Брежнев. В здании также проживали другие партийные руководители областного уровня. К столетию Брежнева в 2006 году один из городских бизнесменов установил на здании мемориальную доску.
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