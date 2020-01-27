Первый банк начал принимать заявки на льготные кредиты под 5-9%

ПриватБанк открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса «Доступні кредити 5-7-9%».

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы).

При этом, государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту — ставки составляют от 5 до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа «5-7-9» рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек (с учётом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает сумму 50 млн грн.

В дальнейшем банк планирует распространение программы на развитие вновь созданного малого бизнеса.

Сообщается, что кредиты по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» могут выдаваться на:

— приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях;

— осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Чтобы стать участником программы, достаточно иметь счет в ПриватБанке и подать заявку на специальной странице сайта банка.

Напомним, 3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу «Возвращайся и оставайся» цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

Поддержка бизнеса будет предоставляться по двум направлениям:

1. Удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:

— 5% годовых — если выручка до 25 млн грн и создается минимум 2 рабочих места;

— 7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

— 9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

2. Предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.