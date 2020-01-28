В «Слуге народа» хотят ввести налог на Youtube, Google и Facebook

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube.
Соответствующий проект закона размещен на сайте парламента.
Автором инициативы выступил нардеп от «Слуги народа» и председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих диджитал-услуги проводится без надлежащего налогообложения.
По мнению авторов закона, это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.
Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и т.д.).
Аналогичное подорожание ожидается и в сфере E-commerce. Речь идет о размещении рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.
Как сообщает БизнесЦензор, в законопроекте уточнен перечень электронных услуг. В частности, ими можно считать:
Однако, сюда не относятся услуги, которые были заказаны через интернет, но доставлены не с помощью сети ПО на физических носителях, консультации по электронной почте и предоставление доступа к сети.
Местом оказания услуг нерезидентами через интернет будет считаться информация о местонахождении физического лица, получившего услугу, в частности:
Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс грн.
В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон.
Среди технологических гигантов в контролирующем органе РФ зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др.
Аналогичные налоговые правила были введены в Республике Беларусь в 2018 году.
«Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и т.д.», — говорится в документе.