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В «Слуге народа» хотят ввести налог на Youtube, Google и Facebook

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В «Слуге народа» хотят ввести налог на Youtube, Google и Facebook

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2634, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или Youtube.

Соответствующий проект закона размещен на сайте парламента.

Автором инициативы выступил нардеп от «Слуги народа» и председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что деятельность компаний-нерезидентов, предоставляющих диджитал-услуги проводится без надлежащего налогообложения.

По мнению авторов закона, это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

Подорожание на 20% (НДС) могут произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации вроде Youtube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и т.д.).

Аналогичное подорожание ожидается и в сфере E-commerce. Речь идет о размещении рекламы на платформах Facebook и Google, YouTube и в мобильных приложениях.

Как сообщает БизнесЦензор, в законопроекте уточнен перечень электронных услуг. В частности, ими можно считать:

  • Поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов
  • Поставка аудио, видео, игр, азартные игры, и услуги по участию в таких играх;
  • Предоставление доступа к информационным, коммерческих, образовательных и развлекательных электронных ресурсов;
  • Доступ к облачным технологиям;
  • Поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
  • Предоставление услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Однако, сюда не относятся услуги, которые были заказаны через интернет, но доставлены не с помощью сети ПО на физических носителях, консультации по электронной почте и предоставление доступа к сети.

Местом оказания услуг нерезидентами через интернет будет считаться информация о местонахождении физического лица, получившего услугу, в частности:

  • код страны на SIM карте, используемой получателем электронной услуги;
  • местонахождение провайдера телекоммуникаций, услугами которого пользовался получатель услуги;
  • местонахождению устройства, которое определяется по IP-адресу;
  • местонахождению банка или иного финучреждения, в котором открыт счет, через который осуществляется оплата услуги;
  • сведения о месте жительства получателя электронной услуги.

Если международная корпорация не зарегистрируется плательщиком НДС в Украине, то будет оштрафована на 8,5 тыс грн.

В пояснительной записке приводится пример Российской Федерации, где с января 2017 года заработал аналогичный закон.

Среди технологических гигантов в контролирующем органе РФ зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др.

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Аналогичные налоговые правила были введены в Республике Беларусь в 2018 году.

«Установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и т.д.», — говорится в документе.

налоги, Facebook, Google, YouTube
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