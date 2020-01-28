За год долг Украины вырос на 6 миллиардов долларов

В декабре 2019 года госдолг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 1,54 млрд долларов против ноября — за год госдолг в долларах вырос на 6,05 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.
В гривневом эквиваленте госдолг в декабре вырос на 7,46 млрд грн против ноября.
В то же время из-за укрепления гривны за 2019 год размер госдолга в гривневом эквиваленте в целом сократился с 2,168 трлн грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).
Большую часть госдолга составляют внешние заимствования — 39,34 млрд долларов в эквиваленте, по внутренним заимствованиям — 35,02 млрд долларов.
Еще 10 млрд долларов государство гарантировало по заимствованиям других заемщиков.
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